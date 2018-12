De oorlog is Oost-Oekraïne is gewoon geworden

Welke herinneringen hebben onze correspondenten aan 2018? Deze week blikken zes correspondenten terug in een reeks persoonlijke verhalen. Vandaag David Jan Godfroid, die zag hoe oorlog op termijn gaat wennen.

Marioepol, een havenstad aan de Zee van Azov. Ik was er al tijden niet meer geweest, maar het incident met schepen van de Russische kustwacht en de Oekraïense marine op 25 november nabij de Straat van Kertsj noopte me er toch maar weer eens naartoe te gaan. Vliegen via Warschau - directe vluchten zijn er al lang niet meer tussen Rusland en Oekraïne - naar Zaporizha in Zuid-Oekraïne. Vijf uur lang bonken over wegen waar al jarenlang geen onderhoud aan is gepleegd, twee checkpoints en dan is daar Marioepol. Ik herkende direct de zware lucht van de hoogovens.

In het voorjaar van 2014 was ik er ook. In die turbulente periode ging de stad een paar keer over en weer tussen de door Rusland gesteunde separatisten en de Oekraïense regeringstroepen. Er waren net twintig separatisten gedood bij een aanval van het leger op het lokale hoofdbureau van politie, waar zij zich hadden verschanst.

De stad lag vol met gekantelde vrachtwagens, gebroken glas, kapotgeschoten militaire voertuigen. Het stadhuis was zwart geblakerd, ambtenaren zochten bijeen wat niet was verbrand. Uiteindelijk zou Marioepol, anders dan het honderd kilometer verderop gelegen Donetsk, onder controle blijven van de Oekraïense regering.