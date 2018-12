Reorganisatie Haagse ziekenhuizen, sluiting locatie niet uitgesloten

Het Haaglanden Medisch Centrum gaat reorganiseren. De ziekenhuisketen denkt na over de toekomst en volgens het AD wordt serieus overwogen om een of twee locaties, waaronder het Bronovo-ziekenhuis, te sluiten. Een woordvoerder van de ziekenhuisketen noemt de berichtgeving in het AD voorbarig en zegt dat alle scenario's op tafel liggen.

Nu zijn er nog drie ziekenhuizen van HMC in de regio van Den Haag: Antoniushove, Bronovo en Westeinde.

In een verklaring staat dat HMC de mogelijkheden verkent om de zorg in de toekomst "haalbaar en betaalbaar te houden". Het ziekenhuis wil daarmee inspelen op ontwikkelingen in de zorg, zoals schaarste aan zorgpersoneel, druk op de kosten en het feit dat is afgesproken dat het ziekenhuisbudget niet verder mag groeien.

De directie gaat de komende weken in gesprek met onder meer verzekeraars, vertegenwoordigers van patiƫnten en medewerkers. Naar verwachting wordt eind volgende maand de knoop doorgehakt.

Er zijn geen acute financiƫle problemen. De ziekenhuisgroep staat niet op omvallen, zoals wel het geval was bij de Zuiderzeeziekenhuizen.