Wekdienst 29/12: stille tocht in Rotterdam, gele hesjes en NK schaatsen

Bij een bootongeluk in Suriname zijn zeker zeven mensen om het leven gekomen. Zeker drie mensen worden nog vermist. Het ongeluk gebeurde op de Coppenamerivier in het noordwesten van het land. In de boot zaten dertig mensen uit het dorp Corneliskondre. Volgens ooggetuigen was het slecht weer en sloeg de boot om. De meeste passagiers zouden geen zwemvest hebben gedragen. De stoffelijke resten van de zeven slachtoffers zijn naar Paramaribo gebracht. De Surinaamse regering heeft geschokt gereageerd op het bootongeluk.

