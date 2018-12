De Filipijnen zijn getroffen door een zware aardbeving. Volgens het Amerikaanse geologische onderzoekscentrum USGS had die een kracht van 7,2.

Het epicentrum lag op een kleine 200 kilometer van de stad General Santos, op Mindanao. Dat is het op een na grootste eiland van de Filipijnen.

Na de beving werd een tsunamiwaarschuwing gegeven.

Over slachtoffers of schade is nog niets bekend.