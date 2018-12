Bij een brand in Mexico-Stad zijn zeven kinderen om het leven gekomen. De brand was in Iztapalapa, een arm en dichtbevolkt district in het oosten van de stad.

Volgens de autoriteiten brak de brand uit in een woonhuis. De kinderen in de leeftijd van 2 tot 14 jaar waren waarschijnlijk alleen thuis. Hun ouders waren aan het werk.

Omdat het koud was, zou iemand een vuur hebben aangestoken, waarna de brand ontstond.