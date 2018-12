In Emmen is een aantal woningen ontruimd na een plofkraak. Rond 01.00 uur werd een pinautomaat in winkelcentrum De Rietlanden opgeblazen.

Omdat er mogelijk explosieve stoffen zijn achtergebleven, heeft de politie de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) gewaarschuwd. De bewoners die hun huis uit moeten, worden opgevangen in een zorginstelling.

Of er bij de plofkraak iets is buitgemaakt, is niet bekend.