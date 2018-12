Meer migranten steken per boot Kanaal over, Britse minister slaat alarm

Steeds meer migranten wagen een poging om per rubberboot het Kanaal tussen het Europese vasteland en het Verenigd Koninkrijk over te steken. Sinds november gaat het om zeker 221 mensen.

Nu er in de afgelopen dagen veertig migranten op zee zijn gevonden, slaat de Britse minister Javid van Binnenlandse Zaken alarm. Het is volgens hem een kwestie van tijd voordat er doden vallen bij oversteek-pogingen. Het Kanaal is de drukst bevaren vaarroute ter wereld waar honderden schepen per dag passeren.

De minister wil snel in overleg met zijn Franse collega om tot een oplossing te komen. Ook heeft hij opdracht gegeven tot extra grensbewaking en laat hij uitzoeken of de migranten juist de riskante oversteek aandurven omdat de kustwacht met schepen aanwezig is.