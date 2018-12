Minder verkooppunten voor vuurwerk door dure veiligheidsregels

Ieder jaar na de zomer gaan inspecteurs van de milieudienst al bij een aantal verkopers langs om te kijken of de voorzieningen zoals opslagplaatsen en sprinklerinstallaties in orde zijn. De regels zijn streng, vooral omdat een aantal verkooppunten in woonwijken staat.

De strenge regels en controles zijn waarschijnlijk redenen waarom het aantal verkooppunten afneemt, vermoedt Van Santen. "Rotterdam heeft een streng beleid als het gaat om vuurwerkverkoop en dat straalt langzaam ook door naar andere gemeenten in de regio. Zo had Barendrecht vorig jaar nog vier verkooppunten en nu nog maar twee. Dat is echt beleid."

Pyrotechniek

Een andere reden voor de afname is dat kleine verkooppunten, zoals ijzerwinkels en fietsenmakers, door de strenge regels steeds moeilijker kunnen concurreren met de grote, denkt de Belangenvereniging Pyrotechniek Nederland. Om aan de veiligheidseisen te voldoen moet er vaak voor tienduizenden euro's worden geĆÆnvesteerd. Als een winkel ophoudt te bestaan, heeft een opvolger vaak geen zin om zoveel te investeren.

Ook de Hoogvlietse ondernemer Mons heeft tienduizenden euro's in zijn zaak moeten stoppen, in onder meer opslagruimtes onder zijn winkel. Op de eerste verkoopdag is het nog rustig in de winkel, maar dat zal morgen anders zijn, denkt hij.

De trend dit jaar is de verkoop van grote pakketten geschakeld siervuurwerk. "Dat steek je aan en vervolgens kan je tien minuten met champagne in je hand staan te genieten. Die trend is vorig jaar begonnen en zet dit jaar duidelijk door", aldus Mons.

Vandaag is het wel zover en mag er vuurwerk worden verkocht. Op tal van plekken was het al behoorlijk druk: