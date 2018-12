De beroemde Nederlanders in Turkije waar je nog nooit van gehoord hebt

Stel, in Turkije word je overal herkend. Je hangt op billboards, draait op alle grote gigs of speelt in een van de meest populaire TV-series. Maar je bent opgegroeid in Nederland. En daar kent niemand je.

Het is de dagelijkse realiteit van actrice Cevahir Turan en DJ Kaan Deniz. Deze Turks-Nederlandse sterren zijn hard aan de weg aan het timmeren in de Turkse showbusiness. Beide komen uit Nederland. En zij zijn niet de enigen: ook de Turkse Mister Universe van dit jaar, Sezer Ozdemir, en de zanger van dé Turkse zomerhit 'Vermedin', Umut Timur, zijn geboren en getogen in Nederland.

Correspondent Lucas Waagmeester ging langs op een feest van DJ Kaan Deniz en in de studio bij actrice Cevahir Turan en sprak ze over hun fame in de Turkse showbizz.