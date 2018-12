Albert Heijn waarschuwt voor bladerdeeghapjes

Albert Heijn haalt de AH Oven bladerdeeghapjes uit de winkels. Volgens de supermarkt kunnen de hapjes salmonella bevatten.

Het gaat alleen om de verpakkingen met zestien stuks en de houdbaarheidsdata 28-10-2019 en 28-12-2019. "Het consumeren van dit product kan mogelijk een gevaar vormen voor de gezondheid, vooral voor jonge kinderen, ouderen, mensen met een verzwakt afweersysteem en zwangere vrouwen", waarschuwt de supermarkt op de website.

Hapjes met vlees

Een woordvoerster van Albert Heijn zegt vandaag een waarschuwing te hebben gekregen van de leverancier van het vlees dat in de hapjes verwerkt zit. Daarna is direct de terughaalactie gestart.

"In lang niet al die hapjes zit vlees, maar in de hapjes waar vlees in zit kan mogelijk salmonella zitten. Let wel: mogelijk", benadrukt de woordvoerster. Zij zegt geen idee te hebben hoe lang de hapjes al in de schappen lagen. "We hebben geen klachten ontvangen."

Klanten die de bewuste verpakkingen in huis hebben, wordt verzocht de bladerdeeghapjes niet op te eten maar terug te brengen naar een Albert Heijn-winkel. Daar krijgen ze het aankoopbedrag vergoed.