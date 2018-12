Relatiegeschenk Russisch tv-station: kathedraal Salisbury in chocola

De door de Russische overheid betaalde tv-zender RT heeft zich de woede op de hals gehaald van Britse politici. Aanleiding: een chocolade maquette van de kathedraal van Salisbury, een onder relaties verspreid geschenk voor de feestdagen.

In die stad werden in het voorjaar de voormalige Russische spion Sergej Skripal, die daar woonde, en zijn dochter Julia vergiftigd met het zenuwgas novitsjok. Groot-Brittannië beschuldigt de Russische geheime dienst GRU ervan dat die achter die aanslag zit, maar Moskou ontkent .

De Skripals overleefden de vergiftiging, maar later overleed wel een Britse vrouw die van haar vriend een parfumflesje had gekregen dat hij op straat had gevonden. Daarin bleek novitsjok te zitten.

Groot nieuwsverhaal

De twee mannen die ervan worden verdacht dat ze de aanslag hebben gepleegd zijn destijds geïnterviewd door RT. Ze beweerden toen dat ze als toeristen in Salisbury waren en ook de kathedraal hadden willen bezoeken. Maar door het slechte weer zouden ze daar niet aan toe zijn gekomen.

RT zegt dat de chocolade kathedraal staat voor "een van de grootste nieuwsverhalen van het jaar. Lagerhuislid John Glen uit Salisbury is boos. "Dit is bizar, maar je kon erop wachten."

Ambassades

De aanslag in Salisbury leidde ertoe dat het Verenigd Koninkrijk en Rusland wederzijds ruim twintig diplomaten uitwezen. Dat wordt vanaf volgende maand langzaam teruggedraaid, heeft de Russische ambassade in Londen gemeld. Volgens ambassadeur Jakovenko komt van beide kanten ten minste de helft van de diplomatieke medewerkers terug op de ambassades.

De ministeries van Buitenlandse Zaken van beide landen hebben dat nog niet bevestigd.