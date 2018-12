50 moorden minder dit jaar dan in 'moordjaar' 2017

Het aantal moorden in Nederland is het afgelopen jaar weer gedaald, na een opvallende stijging in 2017. Dat jaar werden 158 mensen om het leven gebracht. Het afgelopen jaar waren dat er 108, volgens de website Moordatlas, die alle moorden in Nederland bijhoudt.

Daarmee ligt het aantal moorden ongeveer even hoog als in 2016. Het cijfer kan nog iets veranderen, omdat het jaar nog niet helemaal voorbij is en ook nog niet in alle zaken vaststaat dat het daadwerkelijk gaat om moord.

"We kunnen wel zeggen dat vorig jaar een uitzondering was", zegt Eric Slot van Moordatlas. "De dalende trend van de afgelopen jaren is niet helemaal doorgezet, maar we gaan niet weer de andere kant op, zoals sommigen vorig jaar misschien even dachten."

Een van de opvallendste zaken van het afgelopen jaar was de viervoudige moord in Enschede. In een clandestiene growshop, waar benodigdheden werden verkocht voor de teelt van cannabis, werden de eigenaar en drie anderen doodgeschoten. De verdachten, een vader en zijn twee zoons, zouden er wiet hebben gestolen.

Vrouw

Opvallend volgens Slot is dat de politie een groot deel van de moorden dit jaar al heeft opgelost. Volgens zijn tellingen is iets meer dan een derde van de slachtoffers vrouw. Zij werden allemaal door een bekende vermoord, meestal door hun partner of ex.

Een recent voorbeeld is de moord op de 16-jarige scholiere Humeyra. Haar ex-vriend wordt verdacht van de schietpartij bij het Design College in Rotterdam. Vandaag werd bepaald dat hij nog drie maanden langer vast blijft zitten.

De meeste slachtoffers vielen in Amsterdam (14), Rotterdam (12) en in Noord-Brabant (17). In totaal waren er 16 liquidaties, iets minder dan in voorgaande jaren.

De meest schokkende afrekening was het doodschieten van een onschuldig familielid van een crimineel, kort nadat bekend werd dat die was 'overgelopen' naar justitie. Tegen de schutter is onlangs 28 jaar gevangenisstraf geƫist. Hij wil niet zeggen in wiens opdracht hij handelde.