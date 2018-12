Zoektocht naar minderjarigen in illegale Indiase mijn, familie woedend

In Noord-Oost India wordt met man en macht gezocht naar vijftien jonge mijnwerkers die vastzitten in een illegale mijn. De groep zit al ruim twee weken vast in het 'rattenhol', zoals dit type steenkoolmijn bekendstaat. De vermisten zijn volgens hun ouders minderjarigen.

Het drama is ogenschijnlijk een opeenstapeling van fouten, legt correspondent Aletta André uit. "In plaats van meteen alle nodige hulp in te schakelen, werd er eerst een tijdlang over en weer gewezen met de beschuldigende vinger tussen de regionale overheid en het mijnbedrijf over wie er nou verantwoordelijk is. Daar zijn de familieleden woedend over", zegt André in Nieuws en Co op NPO Radio 1.

De hulpverlening kwam laat op gang en met onvoldoende zwaar materieel. Reddingswerkers zeggen dat er te weinig pompen zijn om het water uit de mijn te pompen: