Opnieuw duizenden op de been tegen Sudanese regering

In de Sudanese hoofdstad Khartoem zijn opnieuw duizenden demonstranten de straat op gegaan om te demonstreren tegen de autocratische president Omar al-Bashir. Sinds 19 december zijn er protesten in het land. Aanvankelijk richtten de betogers zich vooral tegen prijsverhogingen en voedseltekorten, maar naarmate het protest aanhield, ging het steeds meer over het aftreden van Bashir.

Ook op andere plaatsen in het land wordt gedemonstreerd, al liggen de aantallen betogers buiten de hoofdstad een stuk lager. In Sudan wordt verzet tegen de regering gewoonlijk hardhandig de kop in gedrukt.

Er worden doden en gewonden gemeld na ingrijpen van de ordetroepen, maar de protesten gaan door. Op sommige plaatsen wordt de leus "Het volk eist de val van het regime" gescandeerd. Met die kreet verdreven demonstranten in verschillende landen in het Midden-Oosten tijdens de Arabische Lente hun leiders.

Mars op paleis

Dinsdag kwam het tot een hard treffen tussen de ordetroepen en betogers die meeliepen met een mars naar het presidentieel paleis van Bashir. Daarbij raakte een onbekend aantal mensen gewond.

Bij het neerslaan van de protesten zijn tussen 19 december en 24 december volgens Amnesty International zeker 37 doden gevallen. De Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Canada en Noorwegen willen dat er een onderzoek komt naar het geweld van de regeringstroepen.

Internationaal Strafhof

Het is niet duidelijk wat de gevolgen van de protesten zullen zijn voor Bashir. Wel worden er vergelijkingen gemaakt met eerdere grootschalige demonstraties die in de afgelopen decennia militaire regimes hebben omvergeworpen in Sudan.

Generaal Bashir kwam in 1989 aan de macht, na een coup tegen de democratisch gekozen regering van Sadeq al-Mahdi, die als zwak bekend stond. Bashir is een van de langstzittende Afrikaanse presidenten. Vanwege zijn harde optreden tegen strijders en burgers in de provincie Darfur wordt Bashir gezocht door het Internationaal Strafhof.