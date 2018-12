Wake bij Vredespaleis voor de bevolking van Jemen

In en voor het Vredespaleis in Den Haag is een wake aan de gang om aandacht te vragen voor de oorlog in Jemen en de gevolgen daarvan voor de bevolking. De wake is een initiatief van tientallen religieuze en levensbeschouwelijke organisaties in Nederland.

Na toespraken in het Vredespaleis van onder anderen rabbijn Awraham Soetendorp en oud-politicus Jan Terlouw en een videoboodschap van minister Kaag van Ontwikkelingssamenwerking staken de deelnemers buiten kaarsjes aan.

De organisatoren vroegen al eerder aandacht voor de schrijnende situatie in Jemen, waar velen ondervoed zijn en een hongersnood van ongekende omvang dreigt. VN-gezant Mark Lowcock zei onlangs dat op korte termijn veertien miljoen mensen afhankelijk zijn van voedselhulp om te overleven. Dat is de helft van de bevolking. Ongeveer acht miljoen Jemenieten krijgen nu hulp van de VN.

Honger als oorlogswapen

Religieuze leiders in Nederland riepen vorige maand het kabinet en de Tweede Kamer op om onder meer een wapenembargo in te stellen en "het inzetten van honger als oorlogswapen tegen te gaan".

In het land woedt al vier jaar een burgeroorlog tussen de door Iran gesteunde Houthi-rebellen en het regeringsleger, dat hulp krijgt van een Arabische coalitie onder leiding van Saudi-Arabië.

Solidair met de medemens

Rabbijn Soetendorp: "Ik schaam me, omdat ook ik me pas twee maanden geleden bewust werd van wat er gaande is in Jemen. Rond de Kerstdagen zou Nederland solidair moeten zijn met de medemens, en daarom deze wake en dit morele appèl."