'Hitlijsten als Top 2000 zijn geen goede afspiegeling van hoe muziekwereld eruitziet'

"Het probleem is dat we als industrie veel verder zijn dan het beeld dat hier geschetst wordt", zegt Lieke de Boer, eigenaar van Statement Agency. "Molendijk moet zich meer verdiepen in de huidige industrie voordat hij met deze uitspraken strooit. Hitlijsten als de Top 2000 die er momenteel zijn, zijn geen goede afspiegeling van hoe de hedendaagse muziekwereld eruitziet."

Want de muziekwereld barst van nieuw talent: evenveel mannen als vrouwen, zegt De Boer. Alleen wordt daar niet genoeg aandacht aan gegeven.

In onderzoek van Buma/Stemra wordt dat beeld bevestigd. Zij hielden een enquête onder artiesten waaruit bleek dat 34 procent van de vrouwelijke ondervraagden zich niet serieus genomen voelt in de industrie. Van de mannen was dit 19 procent. Ook bleek dat vrouwen meer werken, meer aan zelfpromotie doen en minder verdienen dan mannen.

Slechts 13 procent van de ongeveer 25.000 muziekmakers die aangesloten zijn bij Buma/Stemra is vrouw. Dat laat duidelijk de verdeling tussen man/vrouw zien. Ook in het buitenland is dit verschil groot.