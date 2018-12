Tiener valt meters diep in vleermuisgrot Blijdorp

In Diergaarde Blijdorp in Rotterdam is een kind van twaalf in een metersdiepe afgrond gevallen. De jongen kon niet zelfstandig uit de put komen. Hulpdiensten hebben hem gered. De jongen is gewond naar het ziekenhuis gebracht, maar hij is wel aanspreekbaar, meldt RTV Rijnmond.

De jongen liep volgens een woordvoerder van de veiligheidsregio een trap op naar een volière. Hij liep vooruit met de bedoeling om zijn oma te laten schrikken. Hij liep een balustrade op en wilde zich verstoppen in de oude vleermuisgrot. Die is niet meer in gebruik en afgesloten voor het publiek. Daar ging het mis en viel hij een aantal meter naar beneden.

Oma is geschrokken

"De oma is wel flink geschrokken, maar niet op de manier zoals de jongen bedoelde", aldus de woordvoerder. Hoe zwaar de verwondingen zijn kon de woordvoerder niet zeggen.