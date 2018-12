Vier ton cash en twee ton aan niet-geïnde boetes bij politiecontroles

Politiecontroles hebben de afgelopen dag twee opmerkelijke zaken opgeleverd. In Rotterdam vonden agenten in een auto 400.000 euro aan contant geld. En in Roosendaal snapte de politie iemand die nog voor 200.000 euro aan boetes open had staan.

De 56-jarige Brabander werd staande gehouden omdat hij gesignaleerd stond. Het is volgens Omroep Brabant niet duidelijk waarvoor de man de boetes heeft gekregen. Omdat hij ze niet heeft betaald, moet hij nu een jaar de cel in.

Witwassen

Rotterdamse agenten stuitten op de grote som geld, toen ze een auto controleerden omdat er zo veel briefjes van honderd en vijftig euro in lagen. De twee inzittenden zijn opgepakt op verdenking van witwassen, schrijft de politie op Facebook.