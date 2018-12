Verdachte doodschieten Humeyra (16) nog drie maanden langer vast

De man die ervan wordt verdacht dat hij de 16-jarige Humeyra heeft doodgeschoten bij het Design College in Rotterdam blijft drie maanden langer vastzitten. Dat heeft de rechtbank in Rotterdam bekendgemaakt.

De 31-jarige verdachte, Bekir E., was de ex-vriend van Humeyra. Ze had al meerdere keren aangifte tegen hem gedaan van onder meer bedreiging en stalking. De dag dat ze werd doodgeschoten had ze een afspraak op het politiebureau.

Naast E. zijn een 25-jarige en een 31-jarige verdachte aangehouden. Zij zaten vermoedelijk bij E. in de auto, vlak voor de schietpartij in de fietsenstalling van het Design College. Een van hen, de man van 25, is inmiddels vrijgelaten, maar justitie is in beroep gegaan tegen dat besluit.