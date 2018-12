500 kilo zwaar vuurwerk gevonden op slaapkamer en in schuur

De politie heeft in Rijsbergen 500 kilo zwaar vuurwerk gevonden in een slaapkamer en in een berging. Drie mensen zijn aangehouden, schrijft Omroep Brabant.

De politie kreeg een anonieme tip dat er vanuit een woning gehandeld werd in vuurwerk. Toen agenten gingen kijken zagen ze twee mannen met dozen met vuurwerk naar buiten komen. Daarop werden ze aangehouden. Het gaat om mannen van 25 en 26 jaar uit Sint Willebrord.

Gevlucht

Toen agenten het huis doorzochten vonden ze grote hoeveelheden vuurwerk in de schuur en in een slaapkamer. De 20-jarige bewoner van het huis was gevlucht. Hij meldde zich vannacht op het politiebureau in Breda.

De man wordt verdacht van illegaal bezit, opslag en handel in zwaar vuurwerk. De handel is in beslag genomen.