Meer mariniers gaan langer trainen boven de poolcirkel

Defensie stuurt de komende jaren meer mariniers voor een langere periode naar het noorden van Noorwegen voor een wintertraining. Een woordvoerder van de Nederlandse commandant Jeff Mac Mootry bevestigt berichtgeving daarover in De Telegraaf.

Het streven is om 600 à 800 militairen voor ongeveer tien weken boven de poolcirkel te laten trainen. Nu nog gaat het om jaarlijks enkele honderden mariniers die zo'n zes weken in Noorwegen verblijven. Ze worden ondersteund door marinecollega's die veelal medisch en administratieve taken op zich nemen.

Volgens Defensie wordt het Noordpoolgebied van steeds groter strategisch belang, vooral door het smeltende poolijs en de houding van Rusland. Dat land claimt ruim een miljoen vierkante kilometer van de Noordelijke IJszee en stuurde in augustus 2015 bijvoorbeeld marineschepen naar het gebied. Ook werd een aantal oude Sovjetbases weer in gebruik genomen en werden militaire oefeningen gehouden.

De NAVO-landen reageerden daarop met eigen oefeningen, zoals onlangs nog met de grootste oefening sinds het einde van de Koude Oorlog, Trident Juncture. Die werd gehouden in Noorwegen.