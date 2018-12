'Donaties aan liegende journalist kwamen goed terecht'

De duizenden euro's die lezers van Der Spiegel schonken aan een liegende journalist, zijn goed terechtgekomen, bezweert zijn advocaat. Een liefdadigheidsorganisatie bevestigt geld te hebben ontvangen.

Begin deze maand meldde het Duitse weekblad dat Claas Relotius op grote schaal had gelogen in zijn bijdrages. Citaten en feiten waren verzonnen, ontdekte een collega. Zo had hij een reportage uit kleinsteeds Amerika uit zijn duim gezogen. Ook een verhaal over Syrische weeskinderen in Turkije was grotendeels nep.

Lezers meldden daarop dat Relotius via een privéadres ook geld had ingezameld voor de niet-bestaande kinderen. Het blad stapte daarom naar de politie.

Excuses

Relotius' advocaat zegt nu dat hij de 7000 euro die hij ophaalde in 2016 heeft overgemaakt naar de hulporganisatie Diakonie Katastrophenhilfe. Hij zou er zelfs 2000 euro bijgelegd hebben.

Relotius laat weten het geld terug te zullen storten aan de donateurs. Ook betuigt hij spijt. "Onze cliënt biedt iedere donateur die zich bedrogen voelt nadrukkelijk excuses aan", schrijft de advocaat. "Hij heeft nooit het voornemen gehad zelf het geld te houden."

In de verklaring schrijft Relotius ook dat hij betreurt dat Der Spiegel reputatieschade heeft opgelopen door zijn gedrag.