Vader overleden vluchteling meende dat hij welkom was in VS

De vader van het 7-jarige jongetje dat op Kerstavond overleed in Amerikaanse immigratiedetentie, dacht dat zij welkom zouden zijn in de VS. Hij had geruchten gehoord dat immigranten met kinderen werden toegelaten.

"Ze zeiden dat iedereen met kinderen zou worden doorgelaten", zegt de 21-jarige stiefzus van de overleden Felipe uit Guatemala tegen persbureau AP. Vader Agustin had snel wat kleren bij elkaar gepakt, nieuwe schoenen gekocht en was met al zijn geld naar de grens vertrokken.

Agustin en zijn zoon werden juist niet met open armen ontvangen. Ze werden opgepakt bij de Mexicaans-Amerikaanse grens en vastgezet. Daar werd Felipe snel ziek: hij was benauwd, moest overgeven en had koorts. Uiteindelijk bezweek hij.

"Toen hij hier wegging was hij nog niet ziek. Onderweg ook niet", stelt zijn stiefzus. "Mijn vader zei dat hij de hele dag prima was, hij speelde met andere kinderen. Maar toen voelde hij zich ineens slecht en deed zijn buik zeer."

Doodsoorzaak onbekend

Uit een eerste lijkschouwing blijkt dat Felipe griep had. De precieze doodsoorzaak is nog niet vastgesteld.

Het is de tweede keer in korte tijd dat een kind overlijdt in Amerikaanse detentie. Begin deze maand stierf de 7-jarige Jakelin, ook uit Guatemala, kort na aankomst in de VS. Ook bij haar is de doodsoorzaak nog niet bekend.

De Amerikaanse grenspolitie heeft naar aanleiding van de twee zaken de werkwijze aangepast. Zo krijgen kinderen een betere medische controle en worden andere aanpassingen in de procedure overwogen.