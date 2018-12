Amsterdams plein afgezet na plofkraak

In Amsterdam-West heeft de politie het Surinameplein grotendeels afgesloten na een plofkraak. De Explosieven Opruimingsdienst is opgeroepen omdat er mogelijk nog explosief materiaal in de geldautomaat zit. Enkele woningen zouden uit voorzorg zijn ontruimd.

De plofkraak was kort na middernacht in een automaat van ABN Amro. Het is niet duidelijk of er geld is meegenomen. Volgens de politie zijn de daders gevlucht op een scooter.

Er zijn geen gewonden gevallen. Wel is er aanzienlijke materiƫle schade. Delen van de geldautomaat liggen verspreid over de stoep.