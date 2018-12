Staatssecretaris Snel: problemen bij Belastingdienst nog niet voorbij

De problemen bij de Belastingdienst zijn nog niet voorbij. Staatssecretaris Menno Snel van Financiën zegt in een interview met De Telegraaf dat hij verwacht dat de problemen bij onder meer de Belastingtelefoon en met de ict volgend jaar niet allemaal zijn opgelost.

De D66-politicus zegt dat hij eerlijk wil zijn over de problemen bij de fiscus. "Als je zou communiceren: er zat een gaatje in mijn band, ik leg er een plakkertje op en daarmee blijft de Belastingdienst altijd heerlijk doorrijden, is dat niet een goede analyse."

"De werkelijkheid is dat er complexe en hardnekkige problemen zijn. Zelfs al lukken al mijn beleidsmatige aanpassingen, dan kan ik nog steeds niet zeggen: volgend jaar zijn alle problemen voorbij", zegt Snel tegen de krant.

Vrijwillige vertrekregeling

De Belastingdienst kampt al jaren met grote problemen. Zo was de Belastingtelefoon meerdere keren onbereikbaar en door aanhoudende ict-problemen kwam de inning van belastingen in gevaar. Een vrijwillige vertrekregeling was zó populair dat te veel medewerkers vertrokken en de dienst een personeelstekort kreeg.

Snel hoopt wel dat er volgend jaar minder incidenten zijn. "Maar je moet niet te snel te veel willen oplossen. Sterker nog: dat was de kern van wat ik als probleem van de vorige plannen zag. Ik vertraag een beetje, doe een stapje terug in het ambitieniveau, maar uiteindelijk met als doel om die aanpassing beter te laten zijn."