'Duits leger werft militairen uit andere EU-landen'

Het Duitse leger wil het personeelstekort wegwerken door militairen te werven uit andere EU-landen. Defensieminister Ursula von der Leyen mikt vooral op in Duitsland wonende Polen, Italianen en Roemenen, meldt Der Spiegel.

De Duitse regering zei vorig jaar al dat de Bundeswehr vanwege de Russische dreiging in 2024 moet zijn gegroeid van 179.000 naar 198.000 militairen. Ook zou de druk meespelen van de Amerikaanse president Trump op andere NAVO-landen om de defensie-uitgaven op te schroeven.

Der Spiegel baseert zich op een vertrouwelijk document van het ministerie van Defensie. Daarin staat dat in Duitsland ongeveer 255.000 Polen, 185.000 Italianen en 155.000 Roemenen wonen, die tussen de 18 en 40 jaar oud zijn. Als het Duitse leger daarvan 10 procent kan interesseren, levert dat 50.000 sollicitanten op, staat in het stuk.

Vloeiend Duits

Het ministerie zou alleen geïnteresseerd zijn in buitenlanders die al langer in Duitsland wonen en vloeiend Duits spreken. Het is niet duidelijk of de nieuwe militairen zich aansluiten bij bestaande regimenten of dat ze eigen legeronderdelen gaan vormen, zoals bij het Franse Vreemdelingenlegioen.

Volgens Der Spiegel zijn vooral Oost-Europese landen bezorgd over de plannen, omdat die kunnen leiden tot personeelstekorten bij de eigen legers. De Poolse minister van Buitenlandse Zaken Czaputowicz zegt tegen het blad dat dienen in het leger "nauw verbonden is met iemands nationaliteit".