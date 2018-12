Jongen in lawine dankt leven aan speurhond Gétro, 'de held van de dag'

Bij de zoekactie werd geen gebruik gemaakt van een DVA, ook wel lawinepieper genoemd. De jongen had deze namelijk niet bij zich.

"Het wonderbaarlijke reddingsapparaat was de reukcomputer van de hond", zegt Guy Anciaux tegen radiostation France Bleu. Hij leidt honden op die voor reddingsoperaties bij lawines worden gebruikt. Honden zoals Gétro krijgen een training van minstens twee jaar. "We dachten dat alle technologische ontwikkelingen uiteindelijk deze manier zouden vervangen", zegt Anciaux. "Niet dus."

'Een wonder!'

De reddingsoperatie is ook bij de Franse autoriteiten niet onopgemerkt gebleven. "Applaus voor dit geweldige paar, want het vinden van een levend persoon in de sneeuw zonder DVA na 15 minuten is een wonder!", schreef de politie van het Franse departement Savoie op Facebook.

De Franse minister van Binnenlandse Zaken Castaner sprak op Twitter zijn dank uit voor de actie van Chauvin en Gétro. "Bravo voor deze #helden van de dag!", schreef hij.