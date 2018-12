Vijf kloosterbroeders in Wenen gewond bij roofoverval

In een kerk in Wenen zijn vijf kloosterbroeders gewond geraakt bij een roofoverval. Een van hen werd met een metalen staaf neergeslagen. Hij ligt zwaargewond in het ziekenhuis.

Volgens de Oostenrijkse politie drongen twee overvallers vanmiddag de Maria Immaculata-kerk in het stadsdeel Floridsdorf binnen, waar op dat moment geen dienst aan de gang was. De overvallers eisten geld en waardevolle spullen. De politie sluit een terroristische actie uit.

Toen de eerste broeder werd aangevallen, schoten vier anderen te hulp. De vijf werden door de overvallers vastgebonden en pas drie uur later door de politie gevonden. De vijf zijn tussen de 56 en 68 jaar.

Of de overvallers iets hebben buitgemaakt, kon de politie nog niet zeggen. De twee zijn op de vlucht geslagen. De politie is bezig met een klopjacht.