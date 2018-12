Meer doden door vulkanen in 2018, 'geen verband tussen erupties'

De uitbarsting van de Anak Krakatau in Indonesië vorige week eiste indirect minimaal 430 levens. Eerder dit jaar vielen er ruim 190 doden toen vulkaan Fuego uitbarstte in Guatemala. Door deze twee natuurrampen zijn er in 2018, vergeleken met de afgelopen jaren, veel meer mensen omgekomen door vulkaanuitbarstingen.

Volgens statistieken van het Global Volcano Model (GVM) zijn er tussen 2014 en 2018 een kleine honderd mensen omgekomen op of in de buurt van vulkanen, zowel direct als indirect door een eruptie. GVM is een internationaal samenwerkingsproject onder leiding van Britse instanties en universiteiten.

"Het waren relatief veel slachtoffers", zegt ook de Belgische vulkanoloog Karen Fontijn. "Maar je kunt het aantal doden niet uitzonderlijk noemen, omdat er in het verleden nog veel grotere vulkaanrampen zijn gebeurd." De afgelopen 500 jaar kwamen bij de zes grootste uitbarstingen 170.000 mensen om.

Sinds de millenniumwisseling zijn er gemiddeld 120 mensen per jaar omgekomen door vulkanen, concludeerde de BBC in mei dit jaar. Maar dat gemiddelde kan een vertekend beeld geven, omdat één grote ramp veel invloed heeft op deze statistiek.

Dorpen bedolven

Bij de eruptie van de Ontake in Japan vielen in september 2014 zeker 57 doden. Dat was de dodelijkste natuurramp door vulkanische activiteit van de afgelopen vier jaar - totdat de Fuego in juni dit jaar lava, puin en dikke rookpluimen uitspuwde. Hele dorpen rondom de Guatemalteekse vulkaan werden bedolven door vulkanisch gesteente en modder.

