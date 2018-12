Koning Salman vervangt minister na Khashoggi-moord

De Saudische koning Salman heeft een een aantal mensen op hoge posten vervangen, zoals minister van Buitenlandse Zaken Adel al-Jubeir. De maatregel wordt in verband gebracht met de zwaar bekritiseerde positie van Saudi-Arabië vanwege de moord op de kritische journalist Khashoggi in de Saudische ambassade in Istanbul.

Volgens Turkije was de Saudische kroonprins Mohammed bin Salman op de hoogte van de moordplannen. Maar Saudische onderzoekers zeggen dat hij er niets mee te maken heeft. Saudi-Arabië heeft elf mensen aangeklaagd voor betrokkenheid bij de moord, en de doodstraf tegen vijf van hen geëist.

Verder krijgt de nieuwe minister van Buitenlandse Zaken te maken met de discussie in de VS over het intrekken van de steun aan de oorlog in Jemen, waarin de Amerikanen samen met Saudi-Arabië optrekken.

Gematigde figuur

Jubeir is ruim drie jaar minister van Buitenlandse Zaken geweest en werd gezien als een gematigde figuur. De minister van Financiën neemt zijn plaats in.

Ook de baas van de nationale garde en enkele hoofden van Saudische adviesraden worden vervangen.