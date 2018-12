Verdachte van dodelijke verkeersruzie op A10 langer vast

De automobilist uit Krommenie die zondag betrokken was bij een dodelijk ongeluk na een verkeersruzie op de A10 bij Oostzaan blijft langer vastzitten. De rechter-commissaris heeft besloten dat de man van 52 nog twee weken kan worden vastgehouden. Bij het ongeluk kwamen een motorrijder van 44 uit Wormerveer en een Amsterdamse van 34 om het leven. De Krommenieƫr wordt verdacht van doodslag.

Volgens het Openbaar Ministerie is uit onderzoek en uit verklaringen van getuigen gebleken dat de motorrijder de auto van de verdachte heeft gesneden op de A10 bij het Coenplein. De verdachte schrok van die actie en raakte de vangrail. Vervolgens ging hij achter de motorrijder aan en deed een paar keer alsof hij die zou aanrijden, zeggen getuigen.

De motorrijder zou daarna trappende bewegingen hebben gemaakt naar de auto, die bij een laatste keer insturen de motor raakte. De man uit Wormerveer en de Amsterdamse die bij hem achterop zat, overleefden de val niet. De auto en de motor reden op het moment van het ongeluk tussen de 100 en 130 kilometer per uur.

Lekkerkerk

Op dezelfde dag gebeurde op de N210 bij Lekkerkerk ook een ongeluk waarbij volgens de politie vrijwel zeker een verkeersruzie in het spel was. Bij dat ongeluk waren drie auto's betrokken. Een man en een vrouw van 29 kwamen om het leven. In die zaak zit een automobilist van 28 vast.