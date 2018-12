'Kind neergestoken in Amsterdam-Zuidoost'

In Amsterdam-Zuidoost is een kind neergestoken, meldt de lokale omroep AT5. Het gaat om een jongen van 13 of 14 jaar.

Volgens AT5 werd het slachtoffer door een voorbijganger in zijn buik gestoken toen hij voor de etalage van een kledingwinkel aan de Karspeldreef stond. De politie heeft dat nog niet bevestigd.

De jongen is naar een ziekenhuis overgebracht.

Een woordvoerder van de politie bevestigt dat de jongen wordt geopereerd, maar zegt dat agenten hem nog niet hebben kunnen spreken. De politie heeft nog geen goed beeld is van wat er is gebeurd. Ook zijn er nog geen aanwijzingen wie de aanvaller kan zijn.