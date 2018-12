Wasbeurt voor 120 jaar oud tapijt van 468 vierkante meter

In Turkije wordt een tapijt gerenoveerd dat bekendstaat als het grootste handgeweven kleed van het land. Het 468 vierkante meter grote tapijt lag de afgelopen 120 jaar in de ceremoniële hal van het Yildiz-paleis in Istanbul, een van de laatste paleizen die door de Ottomaanse sultans werden bewoond.

Het tapijt is geweven in de beroemde Hereke-weverij, opgericht in 1841 door sultan Abdulmejid I. Het kleed werd onder sultan Abdülhamit II door tientallen wevers op maat gemaakt voor de hal. Het voltooien van het weefproces duurde tien jaar.

Er moest een kraan aan te pas komen om het enorme kleed uit het paleis te hijsen. Het wordt op een andere locatie gereinigd en gerenoveerd.