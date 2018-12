Slachtoffer (12) gezinsdrama herdacht in moskee Arnhem

In de Türkiyem moskee in Arnhem is de 12-jarige jongen herdacht die afgelopen weekend omkwam bij een gezinsdrama. Zijn oma en broer waren ook bij de herdenking.

Het drama speelde zich zaterdag af aan de Dragonstraat in Arnhem. Volgens buurtbewoners stak de vader van de jongen zaterdag zijn zoon Bekiro dood. Een andere zoon, van 15, vluchtte naar buiten. De vader (40) ging hem naar verluidt achterna, maar zakte op straat in elkaar. Daar werd hij opgepakt door de politie.

Minuut stilte

De dienst werd vanmiddag door een paar honderd mensen van Turkse en Nederlandse afkomst bijgewoond. Voor de jongen werd gebeden en er werd een moment stilte in acht genomen, schrijft Omroep Gelderland.

Ook burgemeester Ahmed Marcouch was bij de plechtigheid om steun te betuigen aan de nabestaanden. "Ik ben erg geschokt; dit is wel het minste wat ik kan doen. Heel Arnhem rouwt mee."

De kist wordt vanavond naar Turkije gevlogen, meldt De Gelderlander. Daar wordt de jongen begraven.

Reiskosten oma betaald

Volgens imam Yusuf Ugur wordt de begrafenis bekostigd door een lid van de Turkse gemeenschap. Die persoon -die anoniem wil blijven- zou ook de reiskosten van de oma betalen.

De rechter-commissaris heeft besloten dat de vader twee weken langer blijft vastzitten. Daarna bepaalt de raadkamer of hij nog langer (maximaal 90 dagen) in de cel moet blijven.