Britse toeristen rijden in IJsland van brug af, drie doden

In IJsland is een terreinwagen met zeven Britse toeristen van een brug gereden en acht meter lager terechtgekomen. Drie inzittenden, onder wie een kind, kwamen daarbij om. De vier anderen zijn zwaargewond geraakt.

Het ongeluk gebeurde vanochtend. De bestuurder verloor de macht over het stuur en brak door de vangrail van een brug in het zuiden van het eiland. De auto kwam in een rivierbedding terecht.

Een ooggetuige zegt tegen persbureau AP dat de auto na de val meters is doorgegleden. "We hadden moeite om iedereen uit de auto te krijgen", zegt hij.

Het is nog onbekend waardoor de bestuurder de controle verloor.