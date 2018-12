Indonesië ruimt op na tsunami: 'Ik ben alles kwijt'

Duizenden Indonesiërs in het rampgebied van West-Java en Zuid-Sumatra proberen de draad weer op te pakken na de verwoestende tsunami van afgelopen week. Inwoners van het gebied proberen de beschadigde gebouwen weer te herstellen en ruimen troep op straat op.

Veel mensen zijn alles kwijtgeraakt. Zo ook Muhamad Sarta. Hij is na het zakken van het waterpeil terug naar zijn huis gegaan. "Ik ben alles kwijt: niet alleen mijn huis, maar ook alle spullen die erin lagen", zegt de boer, terwijl hij zijn de vloer van zijn verwoeste huis probeert schoon te vegen. "Alles wat ik had, is in het water verloren gegaan. Ik heb geen geld en ik kan nergens heen."