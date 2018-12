Vijf jaar cel voor nepfysio die hoogbejaarde vrouwen misbruikte

Een 53-jarige man uit Bergen op Zoom krijgt vijf jaar cel voor het aanranden en verkrachten van vier hoogbejaarde vrouwen. Volgens de rechtbank in Breda heeft de man zich schuldig gemaakt aan het seksueel misbruiken van de vrouwen tussen de 82 en 94 jaar oud. Er was zes jaar tegen hem geëist.

René B. beging de misdrijven tussen december 2015 en juni 2018. Hij benaderde de vrouwen in hun verzorgingsflat en zei dat hij fysiotherapeut, arts of verzorgende was. Eenmaal binnen overtuigde hij ze om zich uit te kleden en zich te laten masseren. Vervolgens betastte hij ze. Een van zijn slachtoffers heeft hij verkracht.

B. werd veroordeeld op basis van camerabeelden die in de verzorgingsflat werden gemaakt. Ook werd op het incontinentiebroekje van één van zijn slachtoffers zijn DNA aangetroffen.

Eerder deze maand las de dochter van het 94-jarige slachtoffer een slachtofferverklaring voor. "Ik voel me boos en zenuwachtig. Tot voor kort had ik nog best plezier in mijn leven, maar die vent heeft het danig verknald." De vrouw voelt zich niet meer veilig in haar eigen huis, schrijft Omroep Brabant. Ook zijn andere slachtoffers gaven aan bang voor hem te zijn.

Schaamte

De rechters verwijten B. de angst en schaamte die hij heeft veroorzaakt: "Vrouwen die in de laatste jaren van hun leven gebukt zullen gaan door de eenzaamheid, de vernedering, de schaamte en het overweldigende gevoel van kwetsbaarheid die aanranding en verkrachting bij de slachtoffers veroorzaken."

Zo vertelde een slachtoffer dat ze aanvankelijk niet werd geloofd vanwege haar beginnende dementie. Ook kon ze pas een dag na de aanranding douchen omdat ze moest wachten op de thuishulp.

In het oordeel stelt de rechtbank dat de dader "welbewust de meest kwetsbare vrouwen selecteerde". "Vrouwen met een zeer hoge leeftijd, slecht ter been en soms ook psychisch kwetsbaar, van wie hij weinig weerstand verwachtte." B. ontkent elke betrokkenheid.