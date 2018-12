Nieuwe verdachte aangehouden voor moord op Humeyra

De politie heeft een derde verdachte opgepakt voor betrokkenheid bij de moord op de 16-jarige Humeyra uit Rotterdam. Het gaat om een man van 31 uit Rotterdam.

Eerder hield de politie een 31-jarige hoofdverdachte aan die ervan wordt beschuldigd dat hij het slachtoffer heeft neergeschoten. De tweede verdachte, die vermoedelijk bij de hoofdverdachte in de auto zat, werd donderdag 20 december aangehouden.

Die man is vrijgelaten. De rechter-commissaris heeft het verzoek van het Openbaar Ministerie om hem langer vast te houden, afgewezen. Het OM is tegen die beslissing in beroep gegaan.

Contactverbod

Humeyra werd op 18 december doodgeschoten in de fietsenstalling van haar school in Rotterdam-West. De politie pakte kort daarna haar 31-jarige ex-vriend Bekir E. in de buurt van de school op.

E. had sinds mei een contactverbod met Humeyra vanwege mishandeling en bedreiging. Op 11 december deed Humeyra aangifte van stalking door de verdachte. Ze liet op het politiebureau een foto zien waarop hij stond met twee vuurwapens. Vervolgens is er een nieuw onderzoek gestart.

Het meisje had drie kwartier na het tijdstip dat ze werd doodgeschoten een afspraak met de politie.