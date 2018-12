Betogers bestormen quarantainecentrum Congo om uitstel verkiezingen

In de stad Beni in de Democratische Republiek Congo hebben betogers een ziekenhuis bestormd waar ebolapatiënten in quarantaine liggen. Gevreesd wordt dat patiënten vervolgens de straat op zijn gevlucht, meldt persbureau Reuters.

Omdat ebola zeer besmettelijk is, bestaat de kans dat de patiënten anderen zullen besmetten. De politie zette traangas in om betogers die bij het ziekenhuis protesteerden uit elkaar te drijven.

Uitstel verkiezingen

Aanleiding voor de bestorming is het besluit om bij de presidentsverkiezingen van komende zondag de stemmen van drie steden, waaronder Beni, niet mee te tellen. De verkiezingen zijn daar uitgesteld tot maart, maar de president wordt half januari gewoon beëdigd, tot grote woede van de inwoners.

Het uitstel komt er vanwege problemen met ebola in de oostelijke steden Beni en Butembo en etnisch geweld met meer dan honderd doden in Yumbi in het westen van land. De verkiezingen waren al een week uitgesteld na een brand in een loods in hoofdstad Kinshasa met duizenden stemcomputers.

Ook op andere plekken in Congo werd geprotesteerd. In Goma bij de grens met Rwanda blokkeerden betogers wegen rond de universiteit. Ook in Butembo zijn mensen de straat op gegaan.