Jongen overleeft 40 minuten onder lawine in Franse Alpen

Reddingswerkers in de Franse Alpen noemen het een klein wonder. Een jongen van 12 is gisteren na veertig minuten levend onder een pak sneeuw vandaan gehaald, nadat hij door een lawine was bedolven.

De jongen was met zes anderen off-piste gegaan. Mogelijk heeft de groep zelf de lawine veroorzaakt. In het grote skigebied La Plagne in de Savoie werd de jongen meegesleurd door een sneeuwmuur van zeker 150 meter breed.

Het kind werd gelokaliseerd door een speurhond, waarna hij door reddingswerkers werd bevrijd. De jongen hield er alleen een gebroken been aan over en is naar een ziekenhuis in Grenoble gebracht.

Heel veel geluk

Volgens de hulpdiensten is het uitzonderlijk dat hij op tijd is gevonden. De skiƫr had geen lawinepieper bij zich. Patrice Ribes van het reddingsteam: "Hij heeft veel geluk gehad dat de speurhond zijn exacte positie kon aangeven."

Andere verklaringen voor zijn overleven zijn dat de jongen niet door de lawine tegen een rots is geslagen, dat hij geen sneeuw in zijn mond kreeg en dat hij zo terechtkwam dat hij nog kon ademhalen. Volgens Ribes overleeft negentig procent van de lawineslachtoffers die langer dan vijftien minuten onder de sneeuw liggen het niet.