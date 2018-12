Nazikunst volgend jaar te zien in Design Museum Den Bosch

Affiches, interieurs "waarin een goede Duitser diende te leven", nazipropaganda van regisseur Leni Riefenstahl. September volgend jaar te zien op een expositie in het Design Museum Den Bosch.

Het museum organiseert dan een overzichtstentoonstelling over design in nazi-Duitsland. Zo is er aandacht voor de Volkswagen Kever, die in opdracht van Hitler als volksauto werd ontworpen.

Mogelijk komen er ook stukken uit de Rijkskanselarij in Berlijn, het hoofdkwartier van Hitler.

De expositie is een langgekoesterde wens van museumdirecteur Timo de Rijk. Het is een onderwerp waar tot nu toe geen enkel museum zich aan waagde. De Rijk noemt het "een pijnlijk punt uit de geschiedenis dat we niet moeten overslaan".

Extreemrechts

Hij is niet bang dat aanhangers van extreemrechtse organisaties, zoals de Nederlandse Volksunie, zullen likkebaarden bij zijn tentoonstelling, zei hij eerder tegen Omroep Brabant.

"Dan heb ik het niet goed gedaan. Het wordt een documentaire tentoonstelling waarbij absoluut geen sprake is van propaganda. Het nazisme zal niet gevierd worden. Alles wordt in de juiste context geplaatst."

Een compleet overzicht van hoe de nazi's design op allerlei verschillende manieren gebruikten, zoals voor de propaganda, was er nog niet, zegt De Rijk. "We zijn ook altijd geneigd om naar (toegepaste) kunst te kijken als iets wat goed is en verheft. Dat verandert bij de nazi's, die design inzetten voor hun perverse ideologie."

Colareclame

Het was pure verleiding, constateert hij. "Je ziet affiches die op een colareclame lijken: mooie jongens en meisjes op de voorgrond en een hakenkruis op de achtergrond."

De nazi's werkten al met doelgroepen. "Bij de militairen werd Hitler naar voren geschoven als militair, bij de boeren als landsman en bij vrouwen als een aantrekkelijk iemand, om wie iets 'erotisch' hing."

Directeur De Rijk reist herhaaldelijk naar Duitsland om te overleggen over bruiklenen en krijgt volop medewerking. "Een dergelijke tentoonstelling is daar nog niet goed mogelijk."