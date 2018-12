Nieuw Australisch flatgebouw nu al te onveilig om er te wonen

De ontwikkelaars van een pas opgeleverd flatgebouw in Sydney, dat op Kerstavond is ontruimd omdat er gekraak en knallende geluiden klonken, hebben uitleg gegeven aan de bewoners. Het duurt nog minimaal tien dagen voordat die naar hun woning terugkunnen. Eerst moet er grondig onderzoek worden gedaan. In de tussentijd worden bewoners elders ondergebracht.

De ruim 3000 bewoners van het gebouw merkten maandagavond dat alles bewoog. Er werd zelfs gevreesd dat het gebouw met 36 verdiepingen zou instorten. Ze moesten hun huis uit en mochten na een dag weer terug. Maar gisteren moesten ze opnieuw hun spullen pakken omdat de 'Opal Tower' te onveilig is.

Gigantische betonplaat

De woningbezitters zijn furieus. Ze eisen garanties en zijn niet te spreken over hun tijdelijke woningen. "De accommodaties die jullie ons hebben aangeboden zijn verschrikkelijk", zegt een boze bewoner. "We hebben veel geld betaald voor ons huis. Hoelang duurt het nog voordat we eerlijk worden behandeld?"

De ontwikkelaars zeggen dat de scheuren zijn ontstaan in een gigantische betonplaat. Hoe dat kon gebeuren, is niet bekend. De plaat is verstevigd. Maar een derde van de woningen is nog steeds te onveilig om er te mogen terug te keren.

Tijdsdruk

Australische media schrijven dat er bij de bouw is bezuinigd op materiaal. Ook zouden er fouten zijn gemaakt door de tijdsdruk.

Het flatgebouw met 36 verdiepingen werd in augustus opgeleverd. De woningen werden verkocht als luxueus en exclusief. De prijzen begonnen bij 340.000 euro voor een éénkamerwoning. Voor een appartement met twee slaapkamers moest 580.000 euro worden neergeteld. Sommige bewoners hebben al aangegeven dat ze de woning gaan verkopen.