Zwarte lijst verpleeghuizen bijna weggewerkt

Bijna alle verpleeghuizen die in 2016 op de zwarte lijst stonden vanwege ondermaatse zorg, zijn van die lijst af. De Volkskrant concludeert dat het extra geld en de aandacht van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd resultaat hebben gehad.

Vlak voor Kerst is Careyn door de inspectie van de zwarte lijst gehaald. Die organisatie heeft zo'n dertig verpleeghuizen in de regio's Utrecht, Den Haag en Breda. Careyn stond sinds november 2017 onder toezicht en had een aanwijzing waarmee de organisatie werd verplicht om maatregelen te nemen die zouden leiden tot betere zorg.

In een verklaring schrijft de raad van bestuur blij te zijn dat de aanwijzing nu verleden tijd is.

Humanitas

Van de vijftien verpleeghuizen waar de zorg in de zomer van 2016 onder de maat was, staat alleen Humanitas in Rotterdam nog op de zwarte lijst. De inspectie heeft dit jaar nog tekortkomingen geconstateerd in twee verpleeghuizen van Humanitas.

De bestuursvoorzitter van Humanitas noemde de zware berisping van de inspectie eerder contraproductief, omdat het zo nog lastiger kon worden om personeel te werven. In de Volkskrant zei hij toen: "Door zo'n aanwijzing raakt het personeel dat al keihard werkt gedemotiveerd, terwijl wij nu juist gemotiveerd personeel nodig hebben."

2,1 miljard euro

Sinds 2017 gaat er veel extra geld naar de verpleeghuizen. Toenmalig staatssecretaris Van Rijn stelde 2,1 miljard euro extra beschikbaar voor de verpleeghuiszorg. In 2017 ging het om 200 miljoen, dit jaar om 435 miljoen.

Het grootste deel van het geld (85 procent) moet gaan naar extra personeel. Het is al gebleken dat het personeelstekort in de zorg in hoog tempo toeneemt. In november waren er 30.000 vacatures, volgens het ministerie van Volksgezondheid een record.

Geld naar personeel of apps

Actiz, de brancheorganisatie voor de zorg, pleit er al een tijdje voor om de regels voor de financiering met het extra geld te versoepelen. Als het personeel niet te vinden is, moeten verpleeghuizen er ook voor kunnen kiezen om het extra geld te besteden aan slimme oplossingen.

Er wordt onder meer gedacht aan apps waarmee gevolgd kan worden hoe het met cliƫnten gaat. Ook gps-systemen, bewegingssensoren en een elektronisch cliƫntendossier voor familie worden genoemd.