Politiekleding gaat niet meer de oven in, maar wordt hergebruikt

In Het Naaiatelier in Breda laat ontwerper Janine Nieuwkoop de gele politiejas zien die ze net heeft binnengekregen. Een ontwerp heeft ze er nog niet voor, maar hardop denkend komt ze snel uit op een weekendtas, een portemonnee, een toilettas of een laptoptas. "Hier kun je heel veel mee", concludeert ze.

Nieuwkoop deed afgelopen tijd al mee aan de proef van de politie om te kijken of ze de afgedankte kleding een nieuwe bestemming kon geven. Dat de gele jas vale plekken heeft en duidelijk een politielogo mist maakt volgens de ontwerper niet uit: "Dat is juist mooi. Dan zie je dat het niet nieuw is en dat is juist de charme."

De tassen en portemonnees die Nieuwkoop laat zien liggen nog niet in de winkel. Ze zijn gemaakt van een oud motorjack. Op het gele leer zijn de grijze reflectorstrepen nog duidelijk herkenbaar.

Veel van de materialen zijn te hergebruiken. "Maar het liefst werk ik met leer", vertelt Nieuwkoop, "want het leer is gedragen en daardoor al soepel." Stralend: "Het is ook heel stoer. Ik hoop dat ik binnenkort een leren broek binnenkrijg. Om daarmee aan de gang te gaan is gewoon heel gaaf."