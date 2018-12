Wekdienst 27/12: ADM-terrein moet leeg en Van Gerwen op WK darts

Wat heb je gemist?

De files op de Nederlandse wegen zijn in 2018 met zo'n twintig procent toegenomen ten opzichte van vorig jaar. Daarbij gaat het om het aantal files en de vertraging voor het verkeer. Dat kostte de weggebruikers tijd, juist ook buiten de spits, concludeert de ANWB op basis van zijn jaarcijfers.

Niet alleen in de Randstad had het verkeer veel last van files, ook in Gelderland, Overijssel, Noord-Brabant en Limburg was er vaak oponthoud.

