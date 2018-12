Files dit jaar met twintig procent toegenomen

De files op de Nederlandse wegen zijn dit jaar met zo'n twintig procent toegenomen ten opzichte van 2017. Daarbij gaat het om het aantal files en de vertraging voor het verkeer. Weggebruikers hadden ook buiten de spits veel meer oponthoud dan in 2017, concludeert de ANWB op basis van zijn jaarcijfers.

Hoewel er de afgelopen jaren veel asfalt bij is gekomen, staan er vooral in de spits nog steeds veel files. Met name in de regio's Den Haag en Rotterdam had het verkeer daar last van, maar ook buiten de Randstad, in Gelderland, Overijssel, Noord-Brabant en Limburg. In het noorden was er juist minder verkeershinder.

De grootste knelpunten zijn er in de ochtendspits op de A4 van Den Haag naar Amsterdam en in de avondspits op de A27 tussen Utrecht en Breda. Het record was op 1 november. Die dag regende het en er waren veel ongelukken, wat leidde tot een totale filelengte van 1135 kilometer op het drukste moment.

Zware storm

De drukste maand was zoals vrijwel elk jaar maart. Het is dan vaak slecht weer, met veel regen, en er was toen ook een groot aantal ernstige ongelukken. Op 18 januari was er een zware storm, die ertoe leidde dat het verkeer op veel wegen helemaal vastliep. Er kantelden meer dan zestig vrachtwagens.

In de zomer, die droog en heet was, had het verkeer juist last van bermbranden. Ook was er drukte door het recreatieverkeer.