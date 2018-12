Napoli-coach Ancelotti na spreekkoren: volgende keer lopen we van veld

Napoli-trainer Carlo Ancelotti heeft zich na de verloren wedstrijd tegen Internazionale beklaagd over racistische spreekkoren. Vanaf de tribune klonken oerwoudgeluiden richting de Senegalese international Kalidou Koulibaly. Ancelotti vindt dat de wedstrijd had moeten worden gestaakt.

Koulibaly kreeg in de slotfase een rode kaart omdat hij cynisch had geapplaudisseerd richting de scheidsrechter. Volgens Ancelotti deed de verdediger dit omdat hij was geprovoceerd door de racistische geluiden vanaf de tribune.

De stadionspeaker waarschuwde dat de wedstrijd zou worden gestaakt als de spreekkoren zouden doorgaan. "Maar de wedstrijd ging toch door", zei Ancelotti na het eindsignaal. Hij heeft de scheidsrechters drie keer gevraagd om het spel stil te leggen. "De volgende keer staken wij zelf de wedstrijd door van het veld te lopen, zelfs als dat betekent dat we de wedstrijd verliezen."

Koulibaly ging op Twitter in op de spreekkoren. "Ik ben trots op mijn huidskleur. En om Frans, Senegalees en Napolitaan te zijn", schreef hij.