Sterk herstel op Amerikaanse beurzen

De aandelenbeurzen op Wall Street hebben zich sterk hersteld van de koersdalingen van Kerstavond. De Dow Jones-index en de S&P 500 sloten beiden 4,9 procent hoger dan het slot van maandag. De technologieaandelen van de Nasdaq noteerden een plus van 5,8 procent.

De drie indexen hadden daarmee, in procenten gerekend, hun beste dag sinds maart 2009.

Maandag beleefden de beurzen de slechtste dag voor Kerstmis ooit. Een van de oorzaken was de kritiek van president Trump op de leiding van het stelsel van Amerikaanse centrale banken, de Fed. Die zou de rente te snel laten stijgen. Gevreesd werd dat Trump Fed-voorzitter Powell zou ontslaan.

Geen ontslag

Gisteren nam Trump die kritiek een beetje terug. Hij erkende dat de rentestijgingen bedoeld zijn om de goed draaiende economie te beschermen. Een woordvoerder van het Witte Huis verzekerde vandaag dat Powell niet ontslagen wordt en de president zeer tevreden is over minister van Financiƫn Mnuchin. Die joeg de financiƫle markten vlak voor Kerst schrik aan met een telefoontje naar de bazen van zes grote Amerikaanse banken.

De Dow Jones daalde maandag met 3 procent. Dat was een gevolg van de zorgen over de shutdown van de federale regering, de handelsoorlog met China en afnemende economische groei in China en Europa. Die zorgen zijn met de opleving van vandaag niet weg.