President Trump brengt verrassingsbezoek aan militairen in Irak

Trump heeft gezegd dat hij niet voornemens is om de Amerikaanse militairen uit Irak terug te trekken. Trump maakte vorig week bekend dat hij alle militairen uit Syrië haalt. Dat besluit leidde tot veel kritiek en het vertrek van de minister van Defensie Mattis. Tijdens zijn bezoek aan Irak verdedigde Trump opnieuw zijn Syrië-besluit. "We worden weer gerespecteerd in de regio", zei hij in een toespraak op de basis.

De vlucht van de VS naar de luchtmachtbasis duurde 11 uur. Trump en Melania vlogen in een verduisterde Air Force One die werd begeleid door gevechtsvliegtuigen. Het bezoek aan de basis duurde drie uur.

Ook George W. Bush en Obama bezochten in Irak gelegerde Amerikaanse militairen.