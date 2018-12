Pastoor Jan Berkhout van nieuwjaarsbrand Volendam overleden

Berkhout ging voor bij de uitvaarten en was nauw betrokken bij de traumaverwerking van slachtoffers en nabestaanden. Hij legde zijn ervaringen vast in een dagboek, dat in 2003 werd gepubliceerd.

Kort daarna kreeg hij een burn-out en vertrok hij uit Volendam. Drie jaar later ging hij met emeritaat. Hij overleed in een verzorgingshuis in Huizen.